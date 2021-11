Deceuninck-Quick-Step hengelt Louis Vervaeke binnen: "Een kinderdroom"

Louis Vervaeke gooide afgelopen seizoen hoge ogen in de Giro. In Sestola greep hij nog naast een podiumplek, maar hij eindigde wel knap 20e in het algemene klassement.

Die prestatie ontging ook Deceuninck-Quick-Step niet: met een contract tot 2023 lokt het de 28-jarige klimmer weg bij Alpecin-Fenix. "Op lange termijn mikken we op de eindzege in een grote ronde en dan hebben we sterke klimmers nodig in de ploeg", verklaart manager Patrick Lefevere zijn keuze.

"Louis heeft veel kwaliteiten, kan onze kopmannen helpen bergop en kan zijn eigen kans wagen. Hopelijk kan hij zich bij onze ploeg verder ontwikkelen."

Voor Vervaeke is het een kinderdroom die uitkomt. "Elke renner kijkt op naar deze ploeg", zegt hij. "Toen ik jong was, reed ik met een blauw truitje tegen mijn vrienden en broer op straat. Dat ik dit shirt nu in het profpeloton mag dragen, is ongelofelijk."

"Ik hoop dat ik de volgende jaren aan mijn klimkwaliteiten kan schaven. Ik zal de kopmannen helpen waar ik kan. Je voelt dat dit een speciale ploeg is, het is een familie en dat spreekt me enorm aan voor volgend seizoen."

Vervaeke werd in 2014 prof bij Lotto Belisol, later Lotto Soudal. Na een avontuur bij Team Sunweb reed hij afgelopen seizoen voor Alpecin-Fenix.