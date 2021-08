TotalEnergies slaat een nieuwe weg in met Peter Sagan en Specialized

Bora-Hansgrohe maakte gisteren wereldkundig dat het de band met Peter Sagan doorknipt, zijn nieuwe bestemming was al een poosje duidelijk.

TotalEnergies wil een sprong voorwaarts maken met de 3-voudige wereldkampioen. Hij neemt ploegmaats en vertrouwelingen Maciej Bodnar en Daniel Oss mee.

Over het lot van de rest van de hofhouding van Sagan - met onder meer broertje Juraj - werd niet gecommuniceerd. Specialized springt wel op de trein en levert onder meer de fietsen en helmen aan.

"We zijn enorm trots met de komst van Peter", zegt teammanager Jean-René Bernaudeau. "Hij is zonder twijfel de meest populaire renner ter wereld en Peter is een buitengewoon talent. Met zijn komst onderstrepen we onze sportieve ambities."

TotalEnergies is een wat grijze muis in het peloton en behoort niet tot de WorldTour, maar rekent op Sagan om het niveau op te krikken. "Hij zal ons zeges opleveren. Hij wordt een sleutelelement tijdens de klassiekers en de Tour. Met zijn ervaring kan hij ook onze groep vooruitstuwen."

"Dit nieuwe avontuur is opwindend", zegt Sagan, die dus een uithangbord van Specialized blijft en ook zijn programma - met MTB-wedstrijden en gravelraces - mag uitstippelen.

"Jean-René is een teammanager die de wielerwereld wil veranderen. Daar wil ik bij helpen. Ik hoop vele koersen in mijn nieuwe kleuren te winnen."