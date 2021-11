4 aanwinsten op 1 dag voor Ineos Grenadiers: Elia Viviani keert terug

Ineos Grenadiers had eerder al aangekondigd dat het een verjongingskuur zou doorvoeren. Sinds 1 augustus werden de transfers van Lucas Plapp (20), Magnus Sheffield (19) en Ben Tullet (20) geofficialiseerd.

Vandaag barst een nieuw offensief los, want Ineos Grenadiers meldde deze voormiddag dat het 4 nieuwe renners zou voorstellen.

Met Kim Heiduk (21) trekt het de Duitse beloftekampioen aan, met Omar Fraile (31) wordt een brok ervaring toegevoegd aan de kern. De Spanjaard won de voorbije jaren ritten in de Giro en de Tour en verlaat als Spaans kampioen Astana.

Ben Turner (22) is dan weer een jonkie die min of meer hetzelfde traject als Tom Pidcock verkent. De Brit trok als 17-jarige naar België en heeft zich tot dusver vooral in het veldrijden ondergedompeld.

De laatste in het rijtje is een oude bekende van de Britse formatie: Elia Viviani (32) rijdt weer in Britse loondienst.

Hij koerste er al tussen 2015 en 2017 en maakt na omzwervingen bij Quick Step en Cofidis de cirkel rond. Hij tekende voor 3 jaar en zal mee toewerken naar de Spelen in Parijs.

"Toen ik deze ploeg verliet, dacht ik altijd dat ik zou terugkeren. Nu is het zover en ik kan niet gelukkiger zijn", zegt de Italiaanse sprinter.