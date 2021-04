Alaphilippe blijft tot 2024 bij Deceuninck-Quick Step: "Logische keuze"

Julian Alaphilippe rijdt al sinds 2014 voor Deceuninck-Quick Step. Onder de vleugels van Patrick Lefevere won hij al onder meer Milaan-Sanremo, de Strade Bianche, 2x de Waalse Pijl, de Clasica San Sebastian, de Brabantse Pijl en 5 ritten in de Tour.

De Fransman, die zich vorig jaar in Imola tot wereldkampioen kroonde, maakt er al langer geen geheim van dat hij zich prima in zijn vel voelt bij Deceuninck-Quick Step. Die liefde is wederzijds, want met een nieuw contract blijft Alaphilippe zeker tot 2024 bij de ploeg van Lefevere.

"Ik ben heel blij dat ik hier langer kan blijven", reageert Alaphilippe op de website van Deceuninck-Quick Step. "Ik heb er nooit aan gedacht om ergens anders te gaan rijden. Voor mij was dit een logische beslissing."

"Ik bedank Patrick en de sponsors voor het vertrouwen. Samen hebben we al ongelooflijke momenten meegemaakt. Ik geniet ervan om voor The Wolfpack te rijden. Ik voel me echt goed in dit team en bij deze mentaliteit. Ik kijk ernaar uit om nog meer mooie resultaten te behalen."