Bora-Hansgrohe bouwt zijn selectie uit met Hindley, Higuita en Haller

Na het tijdperk Peter Sagan gaat Bora-Hansgrohe met de grove borstel door zijn rennersbestand. Sam Bennett en zijn trein werden gisteren voorgesteld, vandaag zijn er nog eens 3 nieuwkomers aangekondigd.

Jai Hindley was vorig jaar 2e in de Giro en verlaat DSM, Sergio Higuita is een Colombiaanse pocketklimmer van EF en Marco Haller is een bonkige Oostenrijker van Bahrein-Victorious.

"Zij brengen diepte in onze ploeg", verduidelijkt ploegmanager Ralph Denk. "Met Jai willen we offensief koersen en hij focust zich op de klassementen. Hij kent een moeilijk seizoen, maar over zijn potentieel kun je niet discussiëren."

"Sergio versterkt onze ploeg in de klimklassiekers. Hij is een goeie klimmer met een stevig eindschot."

"Marco brengt veel ervaring mee voor de klassiekers. Hij heeft gewerkt als schakel in een sprinttrein, als medeleider in de Vlaamse koersen en als wegkapitein. Die veelzijdigheid willen we benutten."