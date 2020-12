Roeier Tim Brys: "Jason Osborne kwam speciaal naar België om KOM's te pakken"

Osborne: "Misschien ga ik wel wielrennen na Spelen in Tokio"

Roeiers die het uitstekend doen in het fietsen: we ondervonden het al tijdens de eerste lockdown wanneer roeier Tim Brys in de Container Cup imponeerde met de toenmalig beste fietstijd. Nadien deed die andere roeier, Ward Lemmelijn, zelfs beter dan Mathieu van der Poel in de studentenversie van het televisieprogramma.

"We hebben tijdens de lockdown toch wat alternatief getraind, waaronder ook fietsen", zei Brys in Vive le Vélo eerder dit jaar. "Ook op Zwift doen we redelijk veel trainingen. Samen met andere internationale roeiers lokten we wat competitie uit."

Maar opvallend was toen al de prestatie van Jason Osborne, die de KOM (King of the Mountain) op Strava had op de Muur van Geraardsbergen. "We staan er ook allemaal van versteld van wat hij allemaal op een fiets kan", zei Brys. "Het is niet te beschrijven."

"Hij was er nog nooit geweest, hij kwam er speciaal een dag voor naar België, om KOM's te pakken. Hij had nog nooit op kasseien gereden. Ik hoop dat hij zich nog meer focust op het wielrennen, want in het roeien is hij een van de te kloppen mannen", lacht Brys.

Brys lijkt nu ook antwoord te krijgen op zijn vraag dat Osborne vaker de fiets zou opzoeken, want de Duitser zou een voorovereenkomst hebben met Bora-Hansgrohe om na de Olympische Spelen in Tokio profrenner te worden.

"Misschien maak ik na de Spelen in Tokio wel de overstap naar het wielrennen", wakkerde de Duitser die geruchten nog wat aan in een interview na de winst op het WK esports.