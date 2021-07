Jelle Wallays en Piet Allegaert blijven 2 jaar langer bij Cofidis

Terwijl het einde van de Ronde van Frankrijk in zicht is, maakt Cofidis al grondig werk van zijn selectie voor volgend seizoen. Wie alvast tot de plannen van de Franse ploeg behoort, zijn de Belgen Jelle Wallays en Piet Allegaert.

Wallays is bij Cofidis momenteel bezig aan de eerste Tour uit zijn carrière. Hoewel hij nog maar een jaar voor het team rijdt, heeft de Belg toch een goede indruk nagelaten.

De voormalige winnaar van Dwars door Vlaanderen (2015) reageerde dan ook opgetogen op de contractverlenging. "Ik voel me goed in het team. Ik ben er nu een jaar en ik houd echt van de sfeer en de manier waarop we de wedstrijden benaderen."

Ook landgenoot Allegaert blikte tevreden terug op zijn verlengd verblijf. "Ik ben erg blij met dit nieuwe contract, dat laat zien hoeveel vertrouwen het team in mij heeft. Dit is een heel aangename ploeg om in te zitten. Ik heb dit jaar echt genoten van de klassiekers."