Jumbo-Visma weekt oude bekende Rohan Dennis los bij Ineos Grenadiers

Rohan Dennis reed in 2011 voor de opleidingsploeg van Rabobank, maar daar boterde het niet echt. Dennis zette zichzelf bij BMC op de kaart als tijdrijder en na een jaartje bij Bahrein-Merida koerste hij de voorbije twee seizoenen bij Ineos Grenadiers.





Dennis werd in 2018 en 2019 wereldkampioen tijdrijden, maar de jongste jaren presteert hij eerder wisselvallig op zijn tijdritfiets. De Australiër probeerde zich ook meermaals om te scholen tot een ronderenner, maar voor een klassement in de grote rondes botste hij al snel op zijn limieten.

"Ik trek naar een van de belangrijkste ploegen in het peloton. Ploegmaat worden van onder meer Primoz Roglic, Wout van Aert en Tom Dumoulin kon ik niet laten liggen", vertelt de aanwinst van Jumbo-Visma, dat ook al Christophe Laporte en Tosh Van der Sande contracteerde.

"Het is een nieuw hoofdstuk, maar ik keer ook terug naar mijn beginjaren, toen ik in 2011 voor Rabobank Continental Team reed."

Dennis wil bij zijn nieuwe ploeg zijn steentje bijdragen in de jacht op eindzeges in de grote rondes en zal zelf zijn kans (mogen) gaan in rittenkoersen van een week.

Dat is ook de visie van sportief directeur Merijn Zeeman: "Ik praat al enkele jaren met Rohan. Hij is een gedroomde versterking. Hij heeft een enorm grote motor, kan kilometers sleuren en kan het peloton uitdunnen bergop. En in de tijdritten doet hij mee voor de zege."

Opvallend: met Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Rohan Dennis beschikt Jumbo-Visma nu over het voltallige tijdritpodium van Tokio.