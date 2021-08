Caleb Ewan verlengt contract en krijgt er met Selig wagonnetje bij in sprinttrein

Nieuwkomer Selig: "Ewan is de beste sprinter ter wereld"

Caleb Ewan maakt al sinds 2019 het mooie weer bij Lotto-Soudal, met onder andere 5 ritzeges in de Tour en 4 ritzeges in de Giro.



In de voorbije Tour zag hij nieuwe sprintzeges in rook opgaan door een val in de 3e etappe. Ewan stoomt zich momenteel klaar voor de Vuelta, maar zijn deelname is nog niet bevestigd.



Met zijn contractverlenging is hij alvast in de wolken. “Ik voel me hier thuis en we hebben samen al prachtige resultaten geboekt. Maar het kan nog beter", zegt Ewan.

Om nog beter te doen heeft Lotto-Soudal Rüdiger Selig binnengehaald. De snelle Duitser maakt de overstap van Bora-Hansgrohe, waar hij al sprintvoorbereidingen regelde voor Ackermann, Sagan en Bennett.

“In mijn ogen is Caleb Ewan de snelste sprinter ter wereld”, zegt Selig. “Ik ben dan ook heel blij dat hij en de ploeg in mij geloven. Ik zal me met veel plezier voor Caleb dubbel plooien de komende seizoenen."



Ook werkmier Frederik Frison is een gelukkig man bij Lotto-Soudal, want hij krijgt werkzekerheid tot eind 2023.