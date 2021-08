Intermarché shopt jong en Belgisch, met Thijssen, Goossens en Huys als aanwinsten

Gerben Thijssen, Kobe Goossens en Laurens Huys hebben vele oorlogen tegen elkaar uitgevochten in de beloftecategorie, maar nu worden ze bij Intermarché verenigd.



De snelle Thijssen (23) had gehoopt bij Lotto-Soudal de stap naar de sprinttop te kunnen zetten, maar mede door blessures kwam dat er niet helemaal uit. "Intermarché schetste met een interessant beeld van de toekomst, onder meer met een sprinttrein. Dat bewijst dat de ploeg vertrouwen heeft in mij."



Kobe Goossens (25) is meer een man van de bergen en de lange ontsnappingen. In de laatste Vuelta werd hij 24e in het eindklassement. "Het team zet net als ikzelf een toekomst voor mij in de koersen van één week, zoals Parijs-Nice of de Ronde van Polen en als rittenkaper in de grote rondes."



Laurens Huys (22) liet zich de voorbije jaren opvallen als aanvaller in vooral de koersen in de Ardennen. Met zijn 5e plaats in de Alpes Isère Tour en een 6e plaats in de Ronde van Hongarije bewees hij ook een toekomst te hebben als klassementsman. "Mijn carrière is tot nu toe stapsgewijs verlopen en ik voelde me klaar voor de volgende stap. Ik kijk ernaar uit de koersen uit de WorldTour te ontdekken."