Astana speelt Vlasov kwijt aan Bora-Hansgrohe: "Tour is het doel"

Aleksandr Vlasov gooide vorig jaar hoge ogen met winst in de Ronde van Emilië en de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. De 25-jarige Rus stond ook als 3e mee op het podium van de Ronde van Lombardije.



Dit jaar klom Vlasov als Astana-kopman naar de 4e plek in het eindklassement van de Giro. "Er was interesse van meerdere teams, Aleksandr is een van de grootste talenten voor rittenkoersen", zegt Ralph Denk, manager van Bora-Hansgrohe.



"We willen met hem toewerken naar de grote rondes. Op middellange termijn is de Tour het grote doel. Maar eerst moet hij zich verder ontwikkelen en dat gaat gemakkelijker in de Giro of de Vuelta."



Bora-Hansgrohe haalde ook al Jai Hindley (2e in de Giro vorig jaar) en pocketklimmer Sergio Higuita binnen.



"We zijn nu sterk in de breedte, dat was ook de bedoeling. Elke klassementsman zal zijn kansen krijgen. Met zo'n fantastisch team zullen we ook tactisch meer mogelijkheden hebben", zegt Denk.



Vlasov ondertekende een contract voor 3 jaar bij Bora-Hansgrohe.