Wielertransfers: Deceuninck-Quick Step ziet sprinter Hodeg verkassen naar UAE

13:22 13 uur 22. Hodeg trekt naar UAE. Alvaro Hodeg trekt de deur bij Deceuninck-Quick Step achter zich dicht. De Colombiaanse sprinter gaat een nieuw avontuur aan bij UAE Emirates. Hij tekende er een contract van 2 jaar. "Ik kom aan bij het team met veel wil en ambitie", vertelt de 24-jarige Hodeg op de website van zijn nieuwe ploeg. "Het is zowat hetzelfde gevoel als toen ik voor het eerst met de fiets begon te rijden. Ik ben klaar om hard te werken en grootse zaken te bereiken bij UAE."

11:50 11 uur 50. Trek-Segafredo rekent langer op Theuns. Trek-Segafredo heeft 5 renners beloond met een contractverlenging: Edward Theuns, Alex Kirsch (Lux), Quinn Simmons (VS), Emils Liepins (Let) en Alexander Kamp (Den). "Ik ben hier heel gelukkig", zegt Theuns. "Er is een geweldige sfeer, zeker in de groep met de klassieke renners. En dat helpt ook bij het halen van goede resultaten. We worden stilaan een van de beste klassieke ploegen. Ik had geen enkele twijfel om te verlengen."



"Ik ben hier heel gelukkig", zegt Theuns. "Er is een geweldige sfeer, zeker in de groep met de klassieke renners. En dat helpt ook bij het halen van goede resultaten. We worden stilaan een van de beste klassieke ploegen. Ik had geen enkele twijfel om te verlengen."

07-08-2021 20:05 20 uur 05. Intermarché strikt snelle Eritreër Girmay Hailu. Intermarché-Wanty-Gobert heeft zich versterkt met de komst van de jonge Eritreër Biniam Girmay Hailu. De 21-jarige renner komt over van het continentale team Delko. "Girmay Hailu werd al Afrikaans kampioen in alle disciplines bij de junioren", geeft de ploeg uitleg op zijn website. "Hij was ook een van de weinige renners die Remco Evenepoel kon verslaan bij de junioren." De snelle Girmay Hailu moet op termijn de klassieke kern van de Belgische formatie gaan versterken. Dit jaar liet hij zich al opmerken met toptienplaatsen in eendagswedstrijden als de Trofeo Laigueglia en de Royal Bernard Drôme Classic.

"Girmay Hailu werd al Afrikaans kampioen in alle disciplines bij de junioren", geeft de ploeg uitleg op zijn website. "Hij was ook een van de weinige renners die Remco Evenepoel kon verslaan bij de junioren."

De snelle Girmay Hailu moet op termijn de klassieke kern van de Belgische formatie gaan versterken. Dit jaar liet hij zich al opmerken met toptienplaatsen in eendagswedstrijden als de Trofeo Laigueglia en de Royal Bernard Drôme Classic.

06-08-2021 13:57 13 uur 57. Contractverlengingen bij Trek-Segafredo. Trek-Segafredo heeft 5 renners van zijn huidig team langer vastgelegd: Kenny Elissonde, Antonio Tiberi, Julien Bernard, Juan Pedro Lopez en Antonio Nibali blijven langer aan boord. Die laatste naam is ietwat verrassend in het lijstje, want broer en beschermeling Vincenzo Nibali lijkt op weg naar Astana-Premier Tech.

05-08-2021 17:37 17 uur 37. Kristoff naar Wanty: "Plek innemen tussen beste klassieker-renners". Intermarché-Wanty-Gobert heeft de komst bevestigd van Alexander Kristoff. De Noorse bonk neemt bij UAE ook zijn maatje Sven Erik Bystrøm mee. Op Kristoffs erelijst prijken onder andere Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en 4 ritzeges in de Tour. Op zijn 34e voelt Kristoff zich nog niet afgeschreven voor het Vlaamse werk. "Ik zal voor het eerst in een team terechtkomen waarbij de klassiekers echt prioriteit zijn. Net als ikzelf leven mijn toekomstige ploegmaten voor de klassiekers en dat biedt me veel vertrouwen", zegt Kristoff over zijn overstap. "Ik wil mijn plaats tussen de beste renners ter wereld opnieuw innemen en in de klassiekers weer zoals voorheen presteren."



Op zijn 34e voelt Kristoff zich nog niet afgeschreven voor het Vlaamse werk. "Ik zal voor het eerst in een team terechtkomen waarbij de klassiekers echt prioriteit zijn. Net als ikzelf leven mijn toekomstige ploegmaten voor de klassiekers en dat biedt me veel vertrouwen", zegt Kristoff over zijn overstap.



"Ik wil mijn plaats tussen de beste renners ter wereld opnieuw innemen en in de klassiekers weer zoals voorheen presteren."

04-08-2021 11:48 11 uur 48. 2 nieuwe namen bij Groupama-FDJ. Groupama-FDJ heeft zijn eerste aanwinsten gedeeld: Quentin Pacher en Michael Storer wisselen B&B en DSM in voor de Franse ploeg. Pacher reed vorig jaar een aantrekkelijke Ronde van Frankrijk, Storer won zaterdag nog de slotrit en het eindklassement van de Ronde van de Ain.

