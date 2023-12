Ineos in 2024: zet het dankzij de jeugd weer zijn voet naast Visma-Lease a Bike en UAE?

Momenteel zijn de veldrijders nog de koningen van de fiets, maar het wegseizoen komt er ook weer snel aan. In onze reeks ploegvoorstellingen buigen we ons vandaag over de Britse topploeg Ineos Grenadiers. Kunnen ze hun plaats op de top van de piramide weer opeisen?

Zo was het vorig jaar

36 zeges, daar kun je mee thuiskomen. Toch hoorden we de Britse tanden van over het Kanaal tot hier knarsen.



Want viel de kwaliteit van die zeges niet wat tegen? De overwinning van Tom Pidcock in Strade Bianche was hoopvol, maar daarna bleef het op WorldTour-niveau slechts bij ritzeges.



Wat ongetwijfeld nog méér gestoken zal hebben is dat Jumbo-Visma in de grote rondes alles opdweilde. Terwijl Ineos of voorganger Sky jarenlang de maat van alle dingen was in het rondewerk, hetzij met Wiggins, Froome, Thomas of Bernal. En daar wringt steeds meer het koersschoentje. Waren ze enkele jaren geleden nog 'het Barcelona van de koers', dan zij ze nu afgezakt naar de subtop. Jumbo en UAE zijn hen al voorbijgefietst en ook Bora-Hansgrohe en Lidl-Trek hebben na een achtervolging stilaan de oversteek gemaakt.



Om het tij te keren hengelde Ineos in 2023 naar Remco Evenepoel. Hij zou de nieuwe diamant aan de Britse kroon moeten worden. Uiteindelijk sprongen de onderhandelingen met de clan-Evenepoel (voorlopig?) af. Het zorgde ervoor dat heel wat renners pas laat te horen kregen dat ze mochten blijven. Het zorgde er daarnaast ook voor dat manager Rod Ellingworth - de opvolger van sterke man Dave Brailsford - mocht beschikken. "Er is hier van alles aan het veranderen", stelde de immer openhartige Geraint Thomas vast.

Alles op de jeugd?

Ineos/Sky was jarenlang een trendsetter in de koers. Onder de mantel van de 'marginal gains' nam het op zowat alle vlakken een voorsprong op de concurrentie. Die is het nu grotendeels kwijt.



Zo trok Ineos sneller dan de concurrentie de kaart van de jeugd. De beste tieners werden aangetrokken in de hoop een groeibriljant te vinden.



De hoop is nu dat die briljanten de komende jaren steeds meer beginnen te fonkelen: Joshua Tarling was in zijn eerste profjaar al meteen indrukwekkend als tijdrijder. Kan hij die vele pk's onder de motorkap ook op andere terreinen tonen?



Ook Carlos Rodriguez werd al als tiener aangetrokken. Hij zette de voorbije 4 jaar telkens een stapje vooruit, met een 5e plaats in de Tour van vorig jaar als voorlopig hoogtepunt. Maar botst hij niet stilaan op zijn limieten?



Voor het klassieke werk rekent Ineos nog altijd op Tom Pidcock, ook al deemsterde die na zijn zege in de Strade wat weg. De alleskunner moet misschien eindelijk eens knopen doorhakken. Kiest hij voor de klassiekers of toch voor het rondewerk? En zal hij in dit olympische jaar niet te veel met de mountainbike bezig zijn? Met Magnus Sheffield en Ben Turner hebben de Grenadiers nog 2 andere granaten die in Flanders fields kunnen ontploffen. Ook zij zijn nog jong en hebben dus nog voldoende rek.



Dat kan zeker gezegd worden van Andrew 'AJ' August. Amper 18 jaar oud en nu al her en der "de nieuwe Evenepoel" genoemd. "Maar dan wel met meer vermogen." Dat kan tellen als adelbrief. Maar ook een zware kroon om te dragen.

Voormalige toptalenten trekken weg

De Amerikaan August is een van de slechts 3 nieuwkomers bij Ineos. Bij Movistar werd klimknecht Oscar Rodriguez (Spa) opgehaald, met ex-wereldkampioen Tobias Foss (Noo) heeft het team er nog maar eens een tijdritmonster bij.



Aan de andere kant ziet het heel wat voormalige toptalenten andere oorden opzoeken. Tao Geoghegan Hart (ooit winnaar van de Giro), Pavel Sivakov, Ben Tulett en Luke Plapp werden net als August ooit overladen met superlatieven.



Maar om verschillende redenen werden ze vermalen in de onverbiddelijke Ineos-gehaktmolen. Wie niet snel genoeg presteert, wordt al te gauw in een knechtenrol gedwongen. Bij een andere ploeg hopen ze die weer in te ruilen voor een hoofdrol. Ook Daniel Felipe Martinez heeft het uiteindelijk niet gered bij Ineos. Bij zijn overstap van EF slaagde hij er niet in de sprong naar het kopmanschap te zetten. En dus gaat de nog altijd maar 27-jarige Colombiaan herbronnen bij Bora-Hansgrohe. Herbronnen: ook het devies voor Ineos zelf. Met een nieuwe sterke man om de lijnen uit te zetten en met enkele supertalenten die moeten ontbolsteren. In afwachting van de komst van dat andere supertalent, Remco Evenepoel?

grootste verlies: met Tao Geoghegan Hart speelt Ineos een voormalige winnaar van een grote ronde kwijt, die zichzelf in 2023 weer helemaal hervonden leek te hebben, tot hij zijn heup brak in de Giro. Als hij datzelfde niveau terugvindt, zal Lidl-Trek een goeie aanwinst vinden in de nog altijd maar 28-jarige Brit. slimste transfer: Tobias Foss was bij Jumbo-Visma een beetje op een dood spoor beland. Bij Ineos komt de voormalige wereldkampioen tijdrijden bij zijn favoriete ploeg terecht. Wordt dat de missende schakel om uit te groeien tot de ronderenner die velen in hem altijd gezien hebben? revelatie: een ex-Tourwinnaar als revelatie? Een kleine garnaal is Egan Bernal natuurlijk niet, maar na zijn onwaarschijnlijk zware ongeluk uit 2022 is de weg terug naar de top lang. In 2023 liet Bernal af en toe weer sprankeltjes van zijn oude klasse zien. Als hij wat meer regelmaat in zijn prestaties krijgt, kan hij misschien wel zijn ultieme doel waarmaken: de Vuelta op zijn naam schrijven en zo op de erelijst staan van alle grote rondes.

Nieuwkomers Andrew 'AJ' August (VS) Hot Tubes Cycling Oscar Rodriguez (Spa) Movistar Tobias Foss (Noo) Jumbo-Visma

Vertrekkers Tao Geoghegan Hart (GBr) Lidl-Trek Daniel Felipe Martinez (Col) Bora-Hansgrohe Pavel Sivakov (Fra) UAE Ben Tulett (GBr) Visma-Lease a Bike Luke Plapp (Aus) Jayco AlUla Cameron Wurf (Aus) - -