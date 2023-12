Door de bom rond Uijtdebroeks rijst de vraag: hoe werkt een wielertransfer eigenlijk?

De commotie rond de geclaimde overgang toont aan hoe zeldzaam het fenomeen van een transfer wel niet is in het wielrennen. Een groot contrast met het voetbal, waar spelers constant verhandeld worden. Renners wisselen bijna alleen van ploeg als hun contract afloopt.

Het drievoudige akkoord

Herenakkoorden en clausules

Van deze optie maakte Uijtdebroeks op 1 december dus gebruik. Financieel zal de schade beperkt zijn, want door het relatief lage loon van de youngster zal de verbrekingsvergoeding laag liggen. Bora-Hansgrohe lijkt nu via gerechtelijke weg Uijtdebroeks toch aan zijn contract te willen houden.

In contracten worden ook vaak clausules opgenomen die een vroegtijdige exit mogelijk maken. Bij Lotto-Soudal kunnen ze er tot hun grote spijt over meespreken. Meerdere renners konden bij degradatie uit de WorldTour het team gratis verlaten.

Een vertrek in onderling overleg is dat eveneens. Kijk naar de zaak-Tiesj Benoot. De renner voelde zich niet meer goed bij Team DSM en zag een uitweg door de interesse van Jumbo-Visma. Zijn oude ploeg werkte - na ontvangst van een transfersom? - vrijwillig mee aan een vertrek.

Economisch model

Vraag is nu of er de komende jaren een trendbreuk zal ontstaan in het wielrennen.

In het verleden hebben meerdere kopstukken uit het wielrennen al uitgesproken dat "voetbaltransfers" voor hun part wat vaker mogen.

"Voor mij liever meer dan minder", vertelde Patrick Lefevere daar ooit over in Het Nieuwsblad. "Het voetbal heeft altijd voorgelopen op de koers, wij nemen gestaag hun evoluties over. Bardiani en Androni Giocattoli maakten er hun businessmodel van."

"Ze deelden vierjarige contracten uit, in de hoop dat renners eerder worden weggekocht. Een ploeg die goed scout, mag daarvoor beloond worden. En het is een manier om in een sport zonder tv-gelden of ticketing toch een kas aan te leggen."