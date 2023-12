Remco Evenepoel blikt na hattrick meteen vooruit op komend seizoen: "Belangrijkste maand van mijn leven komt eraan"

Hoeveel prijzenkast zouden er ondertussen al thuis bij Remco Evenepoel staan?

Met zijn derde trofee van Sportman van het Jaar zal er alvast een plankje gevuld zijn. Om zijn laatste exemplaar in ontvangst te nemen, kwam Evenepoel zelfs speciaal naar Brussel.

"Een dagje over en weer", lachte hij. "Maar dat doe ik met veel plezier als je zo'n mooie trofee mag ontvangen. Het is een hele eer. De grootste in eigen land, waar op enorm veel gepresteerd is."

"De atleten pushen elkaar naar een hoger niveau. Zo heb ik contact met Bart Swings, die weer vol aan de bak is en hier niet kon zijn. Dat motiveert me om harder te werken."

Evenepoel blikte nog eens met gemengde gevoelens terug op zijn bekroonde jaar.

"Het is goed geweest, maar met veel ups en downs - ook al lijkt dat misschien niet echt het geval. Het hoofddoel dit jaar was de Giro, als je dan na 10 dagen uitvalt met corona... Dan heb ik snel de knop omgedraaid richting de zomer. De Vuelta was wel een domper, maar ik heb hem toch mooi kunnen afsluiten."

"Ook van mijn BK-overwinning heb ik genoten", gaat Evenepoel voort. "In de tijdrit ging ik onderuit en ook op de wegrit was het gevoel in het begin heel slecht. Als wereldkampioen het BK winnen, zal ik nooit vergeten."