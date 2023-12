Van der Poel blaast iedereen weg bij eerste veldrit in Herentals, Pidcock knap 2e

X²O-trofee Herentals X²O Trofee 8 rondes 15:00 Herentals Mathieu van der Poel einde 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Na Wout van Aert hebben ook Mathieu van der Poel en Tom Pidcock hun terugkeer in het veld niet gemist. De wereldkampioen gaf iedereen het nakijken vanaf de eerste ronde in Herentals, Tom Pidcock vocht zich nog knap naar de 2e plek. Lars van der Haar, leider in de X²O-trofee, klopte Eli Iserbyt in de strijd om de 3e podiumplaats.

Van der Poel richt meteen een slachtpartij aan

Mathieu van der Poel reed Herentals binnen met zijn Lamborghini. Op het crossterrein sprak hij meteen zijn eigen V12 aan.

De wereldkampioen liet zijn turbomotor meteen brullen en liet na een halve ronde iedereen al ver achter zich. Op de Skiberg richtte hij een ware ravage aan.

À la Max Verstappen reed Van der Poel van start tot finish aan de leiding. Een schuiver in een bochtje, zoals op het WK in Glasgow, maakte hem menselijk. Pas in de slotrondes hield Van der Poel zich in. Om de tegenstand binnen de minuut te laten finishen.

Pidcock sluipt naar plaats 2

Die tegenstand luisterde naar de namen Eli Iserbyt, Lars van der Haar én Tom Pidcock. Die laatste maakte net als Mathieu van der Poel zijn rentree. In tegenstelling tot de wereldkampioen had de Engelse allrounder wel even tijd nodig om warm te draaien. In de eerste ronde zagen we hem als 19e passeren, enkele rondes later pikte Pidcock aan bij de achtervolgers. De Ineos-renner amuseerde zich kostelijk op de Skiberg. Op de laatste passage van de klim in Herentals schudde Pidcock Iserbyt van zich af. De kopman van Pauwels Sauzen maakte een foutje en dat kostte hem de derde plaats. Van der Haar profiteerde met plezier en klopte zijn rivaal voor de X²O-trofee op de streep. Morgen spreken we af in Namen. Zonder Van der Poel, met Tom Pidcock.

Uitslag X²O-trofee Herentals naam resultaat 1 Mathieu van der Poel in 59'20" 2 Tom Pidcock op 28" 3 Lars van der Haar 29" 4 Eli Iserbyt 30" 5 Cameron Mason 59" 6 Niels Vandeputte 1'12" 7 Laurens Sweeck 1'28" 8 Gianni Vermeersch 1'52" 9 Quinten Hermans z.t. 10 Michael Vanthourenhout

Lars van der Haar: "Hij liet zien wie de baas is"

Lars van der Haar was een van de kroongetuigen van de blitzstart van Mathieu van der Poel. "Die eerste ronden lag het niveau bizar hoog. Ik had gehoopt dat het wat lager lag", lachte de Nederlandse crosskampioen.

"We hadden gehoopt dat we misschien een paar rondes met hem mee konden gaan, maar hij liet direct zien wie de baas is."

In de strijd om de X²O-trofee moeit Van der Poel zich niet. Momenteel leidt van der Haar voor Eli Iserbyt.

"Ik heb mijn wedstrijd afgestemd op Eli. Op de Skiberg heb ik geprobeerd om het gat te slaan, maar we waren aan mekaar gewaagd. Uiteindelijk kwam het op een sprintje aan." "Ik ga er keihard voor blijven vechten, want Eli is een steengoede crosser." De volgende manche vindt op Nieuwjaarsdag in Baal plaats.