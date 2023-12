Mathieu van der Poel glundert na knaller van een comeback: "Mooi om meteen bevestiging te krijgen"

Eerste veldrit, eerste overwinning. Mathieu van der Poel maakte in Herentals zijn crosscomback en domineerde de wedstrijd meteen van begin tot einde. Een onemanshow die de tegenstand angst zal inboezemen voor de komende weken. "Het was een lang en eenzaam uur crossen", deed de Nederlandse wereldkampioen zijn verhaal.

Een intrede door de grote poort.



Mathieu van der Poel kwam in Herentals voor het eerst opnieuw aan de start in het veld en domineerde meteen van start tot finish.

"Het ging goed van bij de start en ik kon meteen een mooie kloof slaan.", doet de wereldkampioen zijn verhaal.



Van der Poel week daarna geen meter van de kop af vandaag. En had met de passage over de steile skiberg een strook waar hij zich telkens kon onderscheiden van de rest.

"Ik wist dat dat het lastigste punt van de cross was, maar ik voelde me er goed. Daarna was het een lang en eenzaam uur koersen."