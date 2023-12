Nog een renner die overstap maakt van junioren naar de profs: 18-jarige Theodor Storm trekt naar Ineos

In "the war on talent" had Ineos Grenadiers eerder al het 18-jarige supertalent AJ August binnengehaald.

Met Theodor Storm verleidde het Britse team nog een tweede youngster om de sprong te maken van de junioren naar de profs.

Storm rolde op het WK in Glasgow nog de rode loper uit voor zijn landgenoot Albert Philipsen, die de regenboogtrui bij de junioren met sprekend gemak veroverde.

Zelf reed Storm naar een 3e plek in Parijs-Roubaix en werd hij vice-Deens kampioen bij de junioren. De jonge Deen kan ook heel goed uit de voeten op de piste.

"Storm omschrijft zichzelf als een puncher die goed klimt", stelt Ineos zijn nieuwste aanwinst voor. "Hij heeft een enorm potentieel."