België voert met voorsprong zegestand aan in 2024: waar wonnen we al 21 keer?

wo 28 februari 2024 19:02

De Belgische renners zijn uitstekend aan 2024 begonnen. Een blik op de statistieken van het profwielrennen leert dat de triomf van Laurenz Rex gisteren in Le Samyn al de 21e overwinning was in de eerste 2 maanden van dit jaar. Geen land doet beter, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn 2e met 13 stuks. Colombia en Nieuw-Zeeland maken het podium compleet met 12 zeges.

1. Hoeveel en wie?

Het is niet alleen een gevoel dat de Belgen goed aan het wielerjaar zijn begonnen, de cijfers bewijzen het. Kijken we naar de wedstrijden met het label van 1e, Pro- en WorldTour-categorie dan komen we uit op 21 zegebloemen.



En die zijn verdeeld over 11 renners. Tim Merlier is de slokop met 5 spurtzeges, gevolgd door Remco Evenepoel en Lennert Van Eetvelt met 3 lauwerkransen.



Groot-Brittannië is het land met de op 1 na meeste zeges: 9 renners zorgden voor 13 overwinningen. Joseph Blackmore is de beste met 3 zeges in Rwanda, Simon en Adam Yates hebben er elk 2. Lenny Martinez bezorgde vandaag met de Trofeo Laigueglia Frankrijk ook een 13e succes.



Belgische winnaars Tim Merlier 5 Remco Evenepoel 3 Lennert Van Eetvelt 3 Wout van Aert 2 Gerben Thijssen 2 William Junior Lecerf 1 Amaury Capiot 1 Maxim Van Gils 1 Tom Van Asbroeck 1 Laurenz Rex 1 Timothy Dupont 1

2. Welke koersen?

Op 26 januari beet Lennert Van Eetvelt de spits af met de Trofeo Serra Tramuntana in Spanje, amper 32 dagen later kwamen daar nog 20 zeges bij.

3. Hoeveel de voorbije jaren?

Als we het voorbije decennium in ogenschouw nemen en we de teller stopzetten op de datum van de GP Le Samyn (een van de laatste dagen van februari of eerste dagen van maart), dan zien we dat België nooit beter deed.



Vorig jaar telden we in dezelfde periode 14 overwinningen, op het einde kwamen we uit op 90. Met de wedstrijden van 2e categorie erbij zelfs tot 124. Daarmee waren we over een heel jaar zegekoning.

Aantal Belgische zeges tot Le Samyn (inbegrepen: .1/.Pro/.WT) 2024 21 2023 14 2022 13 2021 4 2020 12 2019 8 2018 8 2017 11 2016 6 2015 5

4. Hoe doen andere landen het in 2024?

2 Land zeges 1. België 21 2. Groot-Brittannië 13 2. Frankrijk 13 3. Colombia 12 3. Nieuw-Zeeland 12 6. Denemarken 10 7. Australië 9 8. Ecuador 8 8. Nederland 8 8. Venezuela 8 8. Slovenië 8 12. Italië 4 12. Spanje 4 12. Verenigde Staten 4