Tim Merlier schiet als een duiveltje-uit-een-doosje naar 2e spurtzege in UAE Tour

Wat gebeurde er allemaal in de laatste kilometer?



Jonas Rickaert trok de sprint aan voor Groves, maar zij zaten te vroeg met hun neus in de wind. Kooij zag zijn moment dan gekomen en kwam van op de linkerkant van de weg met veel snelheid op en over het duo van Alpecin. Merlier had het gevaar direct gezien en sprong naar het wiel. Hij ging erop en erover en had tijd genoeg om zijn armen in de lucht te gooien.



De Kleijn wordt opnieuw 2e, Kooij moet vrede nemen met een 3e plek.



Jarne Van de Paar eindigt mooi 7e.