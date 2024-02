Tim Merlier ontwijkt de chaos en wint met overmacht de openingsrit van de UAE Tour

Niet de meest bekende namen in de ontsnapping vandaag, dus we stellen hen graag even aan u voor. Te beginnen met de eerste aanvaller van de dag. De Brit Mark Stewart debuteert in deze UAE op zijn 28e in een WorldTour-koers.



Eerder kwam hij al uit in Engelstalige loondienst voor An Post, Ribble en Bolton, voor dit seizoen vond hij onderdak bij het voor hem exotische Italiaanse Corratec-Vini Fantini.



Op het palmares van Stewart prijken met klassementen in de Turul Romaniei en de New Zealand Cyce Classic 2 eindzeges uit 2022, aangevuld met ook nog een ritwinst in de laatste.



Zijn Italiaanse voorjaar mocht er wel zijn vorig jaar met een 2e plaats in Per Sempre Alfredo en de GP Industria. Ongetwijfeld een goede kandidatuur voor zijn contract dit seizoen.