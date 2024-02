Tim Merlier zet puntjes op de i met nieuwe spurtwinst in UAE Tour

za 24 februari 2024 13:25

UAE Tour Wegwedstrijd 27 °C 138 km 10:35 Abu Dhabi - 13:30 Abu Dhabi Tim Merlier einde 0 20 40 60 80 100 120 138

Met een dag vertraging heeft Tim Merlier zijn hattrick beet in de UAE Tour. De Belg van Soudal-Quick Step won na de 1e en 4e etappe ook rit 6 in de WorldTour-koers in de Verenigde Arabische Emiraten. Merlier spoelde zijn tweede plaats op een leegloper van gisteren door met een vlotte winst: hij kwam er op het eind weer oppermachtig uit voor Arvid de Kleijn, Phil Bauhaus en Milan Fretin.

Nog een laatste keer in deze UAE Tour mochten de snelle mannen strijden voor de ritzege.



Om zich de kaas niet van het brood te laten eten, hield het peloton de vlucht altijd in het vizier. Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) en kompanen kregen nooit meer dan anderhalve minuut voorsprong. Voor spanning was het wachten tot in de slotkilometers.



In de langverwachte sprint was Tim Merlier opnieuw oppermachtig. Hij remonteerde Molano die veel te vroeg was aangegaan met sprekend gemak en kon zijn armen ruim voor het einde in de lucht steken. Met deze zege kroont Merlier zich ook tot winnaar van het puntenklassement.



Achter onze landgenoot werd Arvid de Kleijn voor de 3e keer in 4 sprints 2e, Phil Bauhaus sprintte naar de 3e plaats. Met Milan Fretin (4e) en Jarne Van de Paar (7e) erbij eindigden 3 Belgen in de top 10.

Merlier: "De perfecte week"

"Het lijkt alsof alles perfect verloopt, samen met de ploeg", puft Merlier na de finish. "We zitten waar we willen zitten. Ik kan mijn sprint beginnen waar ik wil, het is de perfecte week voor ons." "We werden perfect gebracht tot in de laatste anderhalve kilometer. Toen wilde Bert Van Lerberghe van heel vroeg aangaan, maar hij vertraagde weer een beetje." "Op dat moment was het alles of niets. We liepen het risico om ingesloten te worden, maar gelukkig gebeurde dat niet en kon Bert me in de perfecte positie brengen." Merlier is nu de eerste renner ooit die erin slaagt om 3 ritten te winnen in eenzelfde UAE Tour. "Als je al die goede sprinters hier ziet, dan kan je echt blij zijn."

Uitslag Rit 6 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Tim Merlier 3:02:14 Soudal - Quick-Step SOQ 2 Arvid de Kleijn +0 Tudor Pro Cycling Team TUD 3 Phil Bauhaus +0 Bahrain Victorious TBV 4 Milan Fretin +0 Cofidis COF 5 Gleb Syritsa +0 Astana - Qazaqstan Team AST 6 Dylan Groenewegen +0 Team Jayco - AlUla JAY 7 Jarne Van de Paar +0 Lotto - Dstny LTD 8 Fernando Gaviria +0 Movistar Team MOV 9 Sebastián Molano +0 UAE Team Emirates UAD 10 Simone Consonni +0 Lidl - Trek LTK meer tonen naam resultaat ploeg 1 Jay Vine 18:52:23 UAE Team Emirates UAD 2 Ben O'Connor +11 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 3 Brandon McNulty +13 UAE Team Emirates UAD 4 Ilan Van Wilder +21 Soudal - Quick-Step SOQ 5 Pello Bilbao +22 Bahrain Victorious TBV 6 Max Poole +31 Team dsm-firmenich - PostNL DFP 7 Tobias Foss +33 INEOS Grenadiers IGD 8 Simon Carr +36 EF Education - EasyPost EFE 9 Lennert Van Eetvelt +37 Lotto - Dstny LTD 10 Mikkel Bjerg +37 UAE Team Emirates UAD meer tonen