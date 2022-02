Benjamin Thomas laat eindzege in Ster van Bessèges niet meer ontsnappen, Filippo Ganna wint afsluitende chrono

Benjamin Thomas staat te boek als een uitstekende tijdrijder - niet toevallig is hij de regerende Franse kampioen - dus de concurrentie wist op voorhand al dat het een moeilijk verhaal zou worden.

Dat bleek ook, want Thomas zou in de tijdrit naar het heiligdom van Alès zelfs de 3e tijd neerzetten, op 9 seconden van Filippo Ganna.

De wereldkampioen leek bij voorbaat al gewonnen, maar de Italiaan kreeg toch nog behoorlijke tegenstand van de verrassende Mads Pedersen, die bewees dat hij meer kan dan alleen maar sprinten.

Benjamin Thomas had tot voor deze week nog maar 4 profzeges op zijn palmares staan, waarvan 2 nationale tijdrittitels. In enkele dagen tijd dikt hij dat totaal aan naar 6. Bij Cofidis wrijven ze zich in hun handen over hun aanwinst. Op de erelijst van Bessèges volgt hij Tim Wellens op.