Van Wilder en Van Eetvelt laten zich weer zien in Mallorca, Spanjaard Sanchez wint

Ook in de voorlaatste wedstrijd van de Challenge Mallorca (Spa) hebben de jonge Belgen van zich laten horen. Lennert Van Eetvelt reed ei zo na naar een nieuwe zege, Ilan Van Wilder finishte als 5e in de Trofeo Pollença.

Het was de Spanjaard Pelayo Sanchez die een eerste keer won voor zijn nieuwe ploeg Movistar. Hij won de sprint van de kopgroep.

Lennert Van Eetvelt finishte als 8e nadat hij een gooi had gedaan naar een tweede zege in Mallorca. De renner van Lotto - Dstny reed in de volop voorop met de Spanjaard Igor Arrieta, tot die viel.

Op 6 km van de streep verslikte Arrieta zich in een bocht. Van Eetvelt plooide zich dubbel, maar op 2 km werd hij gegrepen.

In de sprint was Sanchez de Duitser Mayrhofer en de Rus Vlasov te snel af. Ilan Van Wilder werd net als gisteren 5e.

Morgen is er nog een koers op Mallorca: de Trofeo Playa de Palma.