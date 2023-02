Weer prijs voor Intermarché: geslepen Rui Costa slaat dubbelslag in Ronde van Valencia

Giulio Ciccone droeg al sinds de tweede rit de gele leiderstrui, maar werd in de korte en lastige slotrit bestookt. Tao Geoghan Hart en Pello Bilbao probeerden de eindzege nog af te snoepen en sprokkelden onderweg bonificaties.

Maar de elitegroep die zich had afgescheurd op de beklimmingen spatte in de straten van Valencia nog uiteen. Rui Costa kon als enige nog naar de ontsnapte Thymen Arensman rijden en zette alles naar zijn hand.

De Portugees van Intermarché - Circus - Wanty won nipt de sprint voor de ritzege en boekte meteen ook een dubbelslag met de eindzege. Ciccone weerde zich nog als een duivel, maar kwam uiteindelijk 16 seconden tekort.

Voor Rui Costa is het niet de eerste zege van het jaar. De Portugees won ook al op Mallorca in het shirt van zijn nieuwe ploeg. Intermarché heeft al 6 streepjes kunnen zetten in 2023.