Gerben Thijssen schudt winst uit zijn snelle benen in Trofeo Palma

Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) heeft de Trofeo Palma (1.1) gewonnen. Dat is het vijfde en laatste luik van de vijfdaagse Challenge Mallorca. De Belg was de sterkste in de massasprint na een vlakke koers van 150 kilometer. Hij klopte onder anderen Alexander kristoff en Marijn van den Bergh.

Het is een mooie week geworden voor Intermarché-Wanty. Na de zege van Biniam Girmay donderdag in de Surf Coast Classic in Australië, bezorgde Thijssen de Belgische ploeg nu een tweede overwinning.

De 25-jarige Thijssen maalde rustig mee de 150 kilometer in en rond Palma af, terwijl de ploegen zonder topsprinter slag om slinger gingen aanvallen. Zo ook Bora-Hansgrohe. Die ploeg dacht de zege ook te pakken. Renner Emil Herzog kwam juichend solo over de finish, maar er was wel een probleem: hij deed dat twee rondjes te vroeg.

Uiteindelijk werd het dan toch een massasprint. Daarin zette Laurenz Rex zijn ploegmaat goed af en Thijssen kon in de korte laatste rechte lijn naar de zege snellen.

Met Jarne Van de Paar (Lotto-Dstny) en Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) eindigden er nog twee Belgen in de top tien.

Het is de tweede Belgische zege in Mallorca deze week, ook Van Eetvelt pikte al een bloemenruiker op.