Nieuw-Zeelands talent Laurence Pithie heeft het beste eindschot in Great Ocean Road Race

Laurence Pithie (21) heeft zondag met de Cadel Evans Great Ocean Road Race de eerste WorldTour-eendagskoers van het wielerseizoen gewonnen. Het jonge Nieuw-Zeelandse talent van Groupama-FDJ won in de straten van Geelong de sprint van een selecte kopgroep, voor Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek) en Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty).

De Cadel Evans Great Ocean Road Race, genoemd naar de Tourwinnaar van 2011 en de wereldkampioen van 2009, was de laatste wedstrijd van de Australische start van het wielerseizoen.



Een groot deel van het wielerpeloton bleef na de zesdaagse Tour Down Under nog een week langer in Australië voor de WorldTour-eendagswedstrijd.

Het selectieve parcours, met vier beklimmingen van een 1,2 kilometer lange helling in de finale, filterde gaandeweg de pure sprinters uit het peloton. In de eerste groep van vijftien renners was er zo geen sprake meer van snelle jongens als Biniam Girmay en Caleb Ewan.

Een selecte groep punchers kon finaal strijden om de zege. In een nek-aan-nek-sprint haalde uiteindelijk Laurence Pithie het met miniem verschil voor de Eritreeër Natnael Tesfatsion. Georg Zimmermann finishte als derde.

Het is de tweede profzege voor de 21-jarige Pithie, die vorig jaar op een gelijkaardige manier al de Cholet-Pays de la Loire had gewonnen. Pithie is ook de eerste Nieuw-Zeelander ooit die een WorldTour-eendagsrace wint.