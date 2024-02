Simon Yates houdt Belgische neoprof William Junior Lecerf van eerste profzege in Saudische koninginnenrit

Simon Yates heeft sponsor AlUla een prestigieuze overwinning geschonken in de AlUla Tour. William Junior Lecerf, neoprof bij Soudal-Quick Step, reed een sterke etappe, maar moest in een sprintje met zijn vieren uiteindelijk net buigen voor Yates. De Brit is ook eindwinnaar van de Saudische rittenkoers, voor Lecerf.

De eerste vier dagen van de AlUla Tour waren voornamelijk voor de snelle mannen, maar de slotrit naar het uitkijkpunt van Harrat Uwayrid was andere koek.



Stroken van 17% en een gemiddelde van 12,5%: dat waren de ingrediënten voor de finale beklimming.



Simon Yates zorgde er met een eerste versnelling voor dat enkel nog de beste klimmers overbleven. William Junior Lecerf beantwoordde die demarrage niet veel later met een eigen vluchtpoging.



Lecerf waaide dan wel terug, zijn actie zorgde er toch voor dat hij bij Yates en de UAE-ploegmaats Finn Fisher-Black en Rafal Majka kon aanhaken toen die over de top het plateau naar de finish aanvatten.



Zo kregen we een sprint voor de dag- én de eindzege, want zowel Yates, Lecerf als Fisher-Black kwamen hier nog voor in aanmerking. Lecerf koos ervoor de koord te houden, rechts van Yates. Hij kwam nog dicht, maar niet dicht genoeg.

Na Maxim Van Gils in 2022 nét geen tweede Belgische eindzege in de Saudische rittenkoers dus, maar in pas zijn eerste rittenkoers als volwaardige prof heeft de 21-jarige Lecerf wel zijn visitekaartje afgegeven.