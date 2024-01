Casper van Uden legt Groenewegen en Merlier erop in AlUla Tour

Casper van Uden (DSM-Firmenich-PostNL) heeft de eerste rit in de AlUla Tour in Saudi-Arabië gewonnen. Na een korte etappe was de jonge Nederlander de snelste sprinter. Hij bleef onder anderen Dylan Groenewegen en Tim Merlier voor. Het is voor de 22-jarige renner zijn eerste zege bij de profs.