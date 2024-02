Tim Merlier snelt na Saudisch waaierfestijn naar eerste zege van het seizoen

De kop is eraf voor Tim Merlier. De sprinter van Soudal-Quick Step heeft de derde etappe in de AlUla Tour gewonnen. Merlier overleefde de windschifting en maakte het overtuigend af.

"Ik was heel gemotiveerd", vertelde Merlier naar aanleiding van de festiviteiten op het thuisfront.

"Ik wilde vandaag geen fout maken. Ik ben blij dat ik mijn zoon deze zege kan geven voor zijn eerste verjaardag."

"Ik hou van waaiers", grijnsde Merlier. "In de start was het nog oké, door de tegenwind, maar nadien lag het bij iedere kans in waaiers. En de laatste keer was de juiste. We zaten met de ploeg goed voorin, en zelfs onze klassementsrenner (William Jr. Lecerf) was mee."

"Het was een speciale finish, door de wind en de weg die licht omhoog ging. Alles moest goed uitgevoerd worden, maar dat gebeurde ook, en daar ben ik blij om. De voorbije twee dagen maakten we wat fouten, maar als je het vertrouwen behoudt, dan komt het toch goed."