Bundesliga kiest Leverkusen-uitblinker Florian Wirtz tot Speler van het Seizoen

Leverkusen beleeft een topseizoen. Het stopte de hegemonie van Bayern München in de Bundesliga en verloor in alle competities nog niet dit seizoen.



Naast de titel maakt het nog kans op de Duitser beker (zaterdag in de finale tegen Kaiserslautern in Berlijn) en de Europa League (woensdag in de finale tegen Atalanta in Dublin).



Florian Wirtz won dit seizoen 3 keer de trofee van Speler van de Maand: in oktober, december en februari.



Hij deed mee in 47 van de 51 duels van Leverkusen dit jaar, goed voor 18 goals. In april kwam hij van de bank tegen Werder Bremen, waarna hij met een hattrick de 5-0 vastlegde en Leverkusen de titel beet had op 5 wedstrijden van het einde.



Hij zit in de voorlopige selectie van het EK. In de oefenpot tegen Frankrijk in maart scoorde hij de enige treffer.



De stemmen die de award bepalen zijn als volgt verdeeld: 40% fans, 30% clubs en 30% experts. Wirtz volgt op het palmares Jude Bellingham op.