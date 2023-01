1 dag na zijn eerste profzege wint Kobe Goossens opnieuw, volledig podium is Belgisch

Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) is met een knal aan zijn seizoen begonnen. Gisteren was de 26-jarige Goossens al de beste in de Trofeo Andratx, nu soleert hij opnieuw naar de zege in de Trofeo Serra de Tramuntana. Met ook nog Lennert Van Eetvelt op 2 en Ilan Van Wilder op 3 werd het podium volledig bezet door jonge Belgen.