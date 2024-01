Biniam Girmay veegt de nul meteen weg voor zichzelf en zijn ploeg in Australië

De Surf Coast Classic vult het gat tussen twee WorldTour-koersen down-under: de zesdaagse Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race van komende zondag.



In de Tour Down Under kaapte Girmay dankzij een pak dichte ereplaatsen de tweede plaats weg in het puntenklassement. Vandaag was het na 158 km tussen Lorne en Torquay helemaal raak: Girmay was duidelijk de beste van een 25-tal renners.



Hij haalde het met voorsprong van de Italiaan Elia Viviani en de Australiër Corbin Strong. Milan Fretin van Cofidis was de beste Belg op de 4e plaats.



Piet Allegaert, een ploegmaat van Fretin, was op plaats 8 de tweede Belg in de top 10.



Zowel voor Girmay als voor Intermarché-Wanty was het de eerste overwinning van het prille wielerseizoen.



De 23-jarige Eritreeër maakte in 2022 naam met winst in Gent-Wevelgem en een rit in de Ronde van Italië, maar maakte vorig jaar een moeilijk seizoen door waarin hij de hoge verwachtingen niet kon waarmaken. Een zware val in de Ronde van Vlaanderen hielp ook niet.