Neilson Powless wint Ster van Bessèges, afsluitende tijdrit is prooi voor Mads Pedersen

Na zijn ritzege van gisteren mocht Mattias Skjelmose aan de tijdrit beginnen met een krappe bonus van 4 seconden op Neilson Powless. Dat bleek nét niet genoeg. De Amerikaan was aan de streep 5 seconden sneller dan Skjelmose en pakte zo op de valreep nog de eindzege in de 5-daagse rittenkoers.

De dagoverwinning in Alès was voor de Deen Mads Pedersen. De voormalige wereldkampioen had voor de 10,6 kilometer 15'25" nodig en was daarmee 7 seconden sneller dan Joshua Tarling. Ben Tulett eindigde 3e op 10 seconden van Pedersen.

Arnaud De Lie, die 2 ritten won en 3 dagen de leiderstrui droeg, is de 1e Belg in de eindstand op de 7e plek.