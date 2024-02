William Junior Lecerf ruilt ereplaatsen in voor eerste profzege in Ronde van Rwanda

William Junior Lecerf (Soudal-Quick Step) heeft zijn eerste profzege geboekt. Hij was in de vierde etappe van de wielerronde van Rwanda de snelste in een groepssprint. Lecerf rijdt in de Afrikaanse wielerronde voor het opleidingsteam van de Belgische equipe.

William Junior Lecerf, een neoprof, was aan het eind van een heuvelachtige, 93 kilometer lange etappe tussen Karongi en Rubavu de snelste in de sprint van een groep van 22 renners.

Hij haalde het voor de Colombiaan Jhonatan Restrepo (de winnaar van de derde rit) en de Fransman Julien Simon. Johan Meens, een andere Belg, werd negende.

Voor de 21-jarige Lecerf was het de eerste individuele profzege. De voorbije weken kwam hij daar vaak dicht bij: in de rit van maandag in Rwanda werd hij al tweede, in de rit van dinsdag sneuvelde zijn aanvalspoging bij het ingaan van de slotkilometer.

In de AlUla Tour in Saudi-Arabië had de beloftevolle Lecerf in het begin van deze maand al naam gemaakt met een tweede plek in de slotrit en de eindstand.

De Ronde van Rwanda, een rittenkoers van het UCI-niveau 2.1, duurt nog tot en met zondag. De Nederlander Pepijn Reinderink, een ploegmaat van Lecerf, blijft aan de leiding in het algemene klassement.