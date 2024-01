Dylan Groenewegen wint de eerste koers op Europese bodem in 2024

Niet alleen in de Tour Down Under is het peloton uit de startblokken geschoten, ook in Europa wordt er weer gekoerst. In Valencia schonk Dylan Groenewegen zijn Jayco-AlUla een bakje troost na de ontgoochelingen die ze down-under al hebben opgelopen.

Bijna alle topploegen bivakkeerden de voorbije weken in Spanje voor hun laatste stage richting de start van het wielerjaar en in de regio rond Valencia wisselden enkele vroege vogels de vele trainingsuren in voor de eerste competitiekilometers van 2024.

Arnaud De Lie won vorig jaar de Classica Comunitat Valenciana, maar de kopman van Lotto - Dstny kiest dit jaar voor een latere entree in het peloton.

Zijn team kleurde mee de koers met een aanval van Liam Slock, maar de verwachte massasprint viel niet te ontregelen.

Dylan Groenewegen topte het beperkte lijstje (top)sprinters en maakte zijn favorietenrol waar.

Hij doet zo waar zijn team Jayco - AlUla voorlopig niet in slaagt in de Tour Down Under: winnen.