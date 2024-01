Lotto-Dstny koerst vanaf dit jaar op Baskische fietsen

Na een samenwerking van meer dan 10 jaar met het Belgische fietsmerk Ridley gaat Lotto-Dstny in zee met de Baskische fabrikant Orbea. "Beide partijen delen een rijke wielergeschiedenis en zijn genesteld in regio’s die koers uitademen", klinkt het.

De Baskische topploeg Euskaltel-Euskadi oogstte jaren succes op de Orbea-fietsen, nu gaat Lotto - Dstny ermee koersen.

"Samen beginnen we aan een nieuw tijdperk", klinkt hij bij de ploeg van kopman Arnaud De Lie. "We zijn allebei genesteld in regio's die koers ademen, beiden delen we een rijke geschiedenis in het wielennen."

"Orbea kan terugvallen op 183 jaar ervaring en een rijk koers-DNA. Het Baskische bedrijf vernieuwt zichzelf voortdurend, de enige manier om succes op de lange termijn te garanderen."

"Lotto-Dstny vindt in Orbea een ideale bondgenoot om de prestaties in gans haar structuur te blijven verbeteren", stelt Stéphane Heulot, CEO van het team.

"De aanpassing aan de nieuwe fietsen is snel gegaan de voorbije weken en we voelen een enorme bereidheid bij Orbea om zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen geweldige dingen kunnen bereiken."

De Lottoploeg reed 12 jaar lang op Ridleyfietsen. Victor Campenaerts stelde er het werelduurrecord scherper mee.