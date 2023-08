Lotto-Dstny neemt na 12 jaar afscheid van de Ridley-fietsen: "Willen ons financieel verbeteren"

Lotto - Dstny en Ridley waren sinds 2012 onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar komt vanaf volgend jaar een einde aan.



"Het klopt dat onze samenwerking stopt", zegt CEO Stéphane Heulot. "We stappen over naar een nieuw fietsenmerk (wellicht het Spaanse Orbea, al communiceert de ploeg daar zelf nog niet over)."

"We doen dit niet omdat we niet tevreden zijn over de kwaliteit van de Ridley-fietsen, wel omdat we ons financieel kunnen verbeteren. Dat is nodig om onze huidige kern te behouden."