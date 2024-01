19-jarig toptalent Paul Magnier bezorgt Soudal-Quick Step 1e bloemenruiker van het seizoen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

"Het zou me niet verbazen dat Paul Magnier op Mallorca meteen toeslaat. Hij is van wereldklasse."

Het waren de woorden van Wolfpack-scout Johan Molly 2 weken geleden op de mediadag van Soudal-Quick Step. En hij zit er boenk op.

Toen onze landgenoot Victor Vercouille (Flanders-Baloise) vandaag als laatste overlevende werd opgeslokt door het peloton, was het rijk aan de sprinttreintjes.

Soudal-Quick Step, met onder meer Lampaert als wagonnetje, blies alle andere treintjes van de sporen.

De Amerikaanse neoprof Luke Lamperti kwam als eerste uit de slotbocht en rolde de rode loper uit voor een andere neoprof: Paul Magnier.

De 19-jarige Fransman won met zijn vingers in de neus op de licht hellende aankomst. Zijn eerste profzege. En meteen ook de 1e zege in 2024 voor de manschappen van Lefevere. Lamperti deelde in de vreugde als 3e.

Van Belgische zijde waren de spots gericht op Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty). Maar onze landgenoot kwam er in het gewoel niet aan te pas.