Britse klimmer Simon Carr balt zijn vuist in Trofeo Calvia, Ilan Van Wilder eindigt 10e

Simon Carr (EF-EasyPost) heeft de eerste van een reeksje eendagskoersen op Mallorca op zijn naam geschreven. In de finale van de Trofeo Calvia kletste de 25-jarige Brit Aleksandr Vlasov uit het wiel in de strijd om de zege.

Heel wat renners vertoeven momenteel op Mallorca om er het nieuwe seizoen voor te bereiden. Dankzij de verschillende Trofeo's is het mogelijk om de trainingsritjes af te wisselen met een dagje koers.



In de Trofeo Calvia, de eerste van 6 opeenvolgende eendagskoersen, konden de klimmers hun winterbenen een eerste keer op spanning zetten.



Simon Carr had er van bij de start zin in en vloog er, samen met enkele mindere goden, zonder veel omhaal in.

Pas toen kleppers als Brandon McNulty (de winnaar van 2022), Aleksandr Vlasov en Marc Soler kwamen aansluiten, werd het menens.

Van dat viertal moest Soler als eerste afhaken. In de finale kwam ook McNulty zichzelf tegen met krampen.



In de sprint leek Vlasov op papier weinig moeite te mogen hebben met de uitgepierde Carr. Maar de Brit van EF-EasyPost had zich in het 2e deel van de wedstrijd kunnen sparen en won de dalende sprint uiteindelijk nog met grote voorsprong.



Ilan Van Wilder kon zich nog net in de top 10 plaatsen.