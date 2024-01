6 neoprofs bij Soudal-Quick Step: "Een Belg met killerinstinct, een Fransman van wereldklasse"

wo 17 januari 2024 08:34

In een nieuw wielerseizoen openen we ook altijd een vers blik neoprofs. Welke jonge toptalenten kunnen in hun eerste profjaar meteen gensters slaan? Vandaag richten we onze blik op de 6 neoprofs van Soudal-Quick Step. Ze worden één voor één voorgesteld door Wolfpack-scout Johan Molly.

1. Gil Gelders (Bel)

leeftijd: 21 jaar

21 jaar nationaliteit: Belg (uit Meldert, Oost-Vlaanderen)

Belg (uit Meldert, Oost-Vlaanderen) type renner: klassieker-renner

klassieker-renner beste prestaties: 1e in Gent-Wevelgem voor beloften, 2e in Parijs-Roubaix voor beloften, 2 ritzeges in de Giro voor beloften

1e in Gent-Wevelgem voor beloften, 2e in Parijs-Roubaix voor beloften, 2 ritzeges in de Giro voor beloften programma: Tour Down Under

"Hardrijder met killerinstinct"

"Gil Gelders is een echte killer. De manier waarop hij vorig jaar Gent-Wevelgem voor beloften won, was straf. Met 4 demarrages in de laatste 10 kilometer heeft hij iedereen in de kopgroep de nek afgereden. Hij kwam uiteindelijk solo binnen na een ultieme aanval op 1,5 kilometer van de streep." "Ploegleider Davide Bramati was vorig jaar al ook enorm onder de indruk van Gelders in de Italiaanse beloftekoers Ruota d'Oro. "Hij was de enige die durfde te stoppen in het peloton om te plassen en nog domineerde hij de koers", zei Bramati.

"Gelders heeft een beetje het killerinstinct van Luis Leon Sanchez (in zijn betere jaren). Als Sanchez mee was in een kopgroep die tot het einde reed, dan was het er meestal boenk op. En bij Gelders is dat ook zo."

Gil Gelders.

2. Antoine Huby (Fra)

leeftijd: 22 jaar

22 jaar nationaliteit: Fransman

Fransman type renner: puncher

puncher beste prestaties: 1e in de Vredeskoers voor beloften, Frans kampioen veldrijden bij de beloften, 2e in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften

1e in de Vredeskoers voor beloften, Frans kampioen veldrijden bij de beloften, 2e in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften programma: Tour Down Under

"Dezelfde truken als Alaphilippe"

"Qua persoonlijkheid is Huby twee druppels water als Julian Alaphilippe. Hij haalt dezelfde truken uit als Alaphilippe en houdt er ook van om wat show te geven en op zijn achterwiel te rijden." "Huby komt uit het veldrijden en reed vorig jaar nog maar zijn eerste volledige wegseizoen." "Klimmen, tijdrijden, punchen: Huby is van vele markten thuis. Bovendien is hij ook een heel offensief ingestelde renner. Dat bewees hij vorig jaar in het sterk bezette Circuit des Ardennes, waar hij elke dag in het offensief trok."

Antoine Huby.

3. Luke Lamperti (VS)

leeftijd: 21 jaar

21 jaar nationaliteit: Amerikaan (uit California)

Amerikaan (uit California) volledige naam: Luciano Lamperti (zijn overgrootvader was een Italiaan)

Luciano Lamperti (zijn overgrootvader was een Italiaan) type renner: sprinter en klassieker-renner

sprinter en klassieker-renner beste prestaties: 3-voudig Amerikaans criteriumkampioen, 3 ritzeges in de Ronde van Japan, ritzege in de Giro voor beloften, ritzege in de Ronde van Bretagne, ritzege in Circuit des Ardennes, 10e in Parijs-Roubaix voor junioren

3-voudig Amerikaans criteriumkampioen, 3 ritzeges in de Ronde van Japan, ritzege in de Giro voor beloften, ritzege in de Ronde van Bretagne, ritzege in Circuit des Ardennes, 10e in Parijs-Roubaix voor junioren droom: de Ronde van Vlaanderen winnen

de Ronde van Vlaanderen winnen programma: Mallorca, Ronde van Oman, Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse

Mallorca, Ronde van Oman, Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse guilty pleasure: zwarte chocolade

"Een type-Michael Matthews"

"Luke Lamperti is niet een typische Amerikaan. Hij is een vriendelijke en joviale jongen, die zich niet beter voelt dan een ander." "Hij heeft snelle benen, maar is meer dan een sprinter. Ook op geaccidenteerd parcours kan hij overleven en koersen winnen." "Op termijn zie ik hem uitblinken in koersen zoals de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Je kan hem op dat vlak een beetje vergelijken met Michael Matthews, die het ook kan afmaken in de sprint. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat Lamperti dezelfde erelijst als Matthews bij elkaar zal rijden. Je kan en mag renners eigenlijk niet vergelijken met elkaar."

Luke Lamperti.

4. William Junior Lecerf (Bel)

leeftijd: 21 jaar

21 jaar nationaliteit: Belg (uit Kluisbergen, Oost-Vlaanderen)

Belg (uit Kluisbergen, Oost-Vlaanderen) type renner: klimmer

klimmer beste prestaties: 1e in de Ronde van Lombardije voor beloften, 3e in de Ronde van Rwanda, 4e in de Giro voor beloften, 5e in de Ronde van de Toekomst

1e in de Ronde van Lombardije voor beloften, 3e in de Ronde van Rwanda, 4e in de Giro voor beloften, 5e in de Ronde van de Toekomst droom: een grote ronde winnen

een grote ronde winnen programma: AlUla Tour, Ronde van Rwanda, Ronde van Catalonië, Brabantse Pijl

AlUla Tour, Ronde van Rwanda, Ronde van Catalonië, Brabantse Pijl guilty pleasure: de havermoutpannenkoeken van zijn vader

de havermoutpannenkoeken van zijn vader idool: Philippe Gilbert

"Een pure klimmer met een goed hart"

"Junior is een klein mager manneke, hij heeft dus het lichaam van een pure klimmer. Maar hij kan ook tijdrijden en is niet traag in een groepssprint." "Vorig jaar greep hij maar net naast de zege in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Op 125 meter van de streep werd hij ingelopen. Dat was een enorme ontgoocheling voor hem, want hij had die klassieker doodgraag gewonnen." "Er was destijds wat te doen rond zijn overstap naar onze belofteploeg. William Junior reed in 2022 voor de Lotto-beloften. Maar na zijn 4e plek in de Baby Giro kwam hij op gesprek bij Patrick Lefevere. De zaak was vlug beklonken. Toen hij de Lotto-ploeg 2 maanden later liet weten dat hij het seizoen erna de overstap zou maken naar ons belofteteam, kreeg hij voor de resterende wedstrijden geen fiets meer van hen. We hebben toen zelf snel een fiets in elkaar gestoken." "William Junior is een rustige jongen met een goed hart. Hij wil altijd iets doen voor een ander. Maar in dienst rijden voor Remco zal nog niet meteen aan de orde zijn dit seizoen."

William Junior Lecerf.

5. Paul Magnier (Fra)

leeftijd: 19 jaar

19 jaar nationaliteit: Fransman (uit Grenoble)

Fransman (uit Grenoble) type renner: puncher, allrounder

puncher, allrounder nickname: Polo

Polo beste prestaties: 2e in een etappe van de Ronde van de Limousin, 3e op het EK voor beloften op de weg, 3e op het WK MTB voor junioren, 4e op het WK voor junioren op de weg, ritzege in de Tour du Valromey, 2 ritzeges in de Giro Lunigiana

2e in een etappe van de Ronde van de Limousin, 3e op het EK voor beloften op de weg, 3e op het WK MTB voor junioren, 4e op het WK voor junioren op de weg, ritzege in de Tour du Valromey, 2 ritzeges in de Giro Lunigiana droom: wereldkampioen worden en Vlaamse klassiekers winnen

wereldkampioen worden en Vlaamse klassiekers winnen programma: Mallorca, Ronde van Oman, Strade Bianche, Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, Circuit des Ardennes, Giro voor beloften

"Hij heeft nog marge en is al zo goed"

"Wereldklasse!" "Iedereen op training zegt "wauw". "Magnier komt uit het mountainbiken en is nog maar 2 jaar op de weg aan het koersen. Toen ik hem in 2022 voor het eerst sprak, had hij nog nooit van de naam Patrick Lefevere gehoord." "Het is iemand die vasthoudt aan zijn principes. Zo toonden er het voorbije jaar veel Franse teams interesse in hem: "Maar ze wilden me niet als tweedejaarsjunior, dus nu moeten ze ook niet meer afkomen", zegt hij dan." "Magnier moet zichzelf nog ontdekken als renner. Maar hij is sowieso snel en overleeft op lastige omlopen. Er zit nog heel veel groeimarge op en hij is nu al zo goed." "Het zou me niet verbazen dat hij op Mallorca (zijn debuutkoers voor The Wolfpack) al een etappe wint."

Paul Magnier.

6. Warre Vangheluwe (Bel)

leeftijd: 22 jaar

22 jaar nationaliteit: Belg (uit Meulebeke, West-Vlaanderen)

Belg (uit Meulebeke, West-Vlaanderen) type renner: klassieker-renner en pion in sprinttrein voor Tim Merlier

klassieker-renner en pion in sprinttrein voor Tim Merlier beste prestaties: 1e in Gullegem Koerse, 1e in de Youngster Coast Challenge, 3e in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften, 7e in de Ronde van Vlaanderen voor junioren

1e in Gullegem Koerse, 1e in de Youngster Coast Challenge, 3e in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften, 7e in de Ronde van Vlaanderen voor junioren programma: Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en mogelijk nog meer kasseikoersen

Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en mogelijk nog meer kasseikoersen cheat meal: de spaghettisaus van zijn vader

de spaghettisaus van zijn vader idool: Peter Sagan

"Sterk in man-tegen-mangevechten"

"Warre heeft van die dagen waarop je zegt: wat voor één is dat." "Het strafste deed hij vorig voorjaar in de Youngster Coast Challenge. Op 60 kilometer van de streep reed hij toen weg met Alec Segaert. In de finale was het een man-tegen-mangevecht en probeerde Segaert weg te rijden, maar Warre zat op zijn wiel. Hij was de sterkste van de twee en won." "Warre reed vorig seizoen ook al enkele keren mee met de profs. In Gullegem Koerse zei hij op een gegeven moment: "Ik ga winnen." En in de laatste kilometer reed hij iedereen uit het wiel. Een straffe kerel."