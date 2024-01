EF-EasyPost in 2024: Around The World met Ierse brommer als het grote voorbeeld

Het kleurrijke EF-EasyPost is al jaren een vaste waarde in het peloton en is niet van plan om in te dommelen. Met een vers blik jonge renners bouwt de roze ploeg aan de toekomst. Na zijn stormachtige entree geldt Ben Healy als prototype van de renner die de identiteit van EF moet belichamen.

Met een beetje chauvinisme zegt de Vlaamse wielerfan dat het wielerjaar pas echt begint met de Omloop Het Nieuwsblad. Die stelling zal Jonathan Vaughters in 2023 niet verdedigd hebben. Zijn EF Education-Easy Post voerde namelijk aan de vooravond van de Omloop mee de zegestand van de teams aan. So what? Dat EF bij aanvang van het Belgische openingsweekend al in de dubbele cijfers (10 overwinningen) zat, was vooral opvallend omdat de roze brigade in dat stadium van het seizoen al beter gepresteerd had dan in heel 2022. Toen bleef het team van Vaughters op amper 9 zeges steken, eind 2023 stonden er 26 roze streepjes. Een flinke sprong voorwaarts, al hoef je geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de motor flink begon te sputteren na de vroege vogels in januari en februari.

Met hun shirts en andere tierlantijntjes wil EF-EasyPost zich graag profileren als buitenbeentje en dat merk je ook aan het rennersbestand. Hoeveel nationaliteiten kun je aan boord houden? Zowat elk continent is vertegenwoordigd. Maar stilaan is er toch een kentering zichtbaar. EF teerde lang op meubelstukken als Alberto Bettiol en Rigoberto Uran. Zij hebben zeker nog hun (publicitaire) waarde, maar voor overwinningen ben je bij hen niet aan het juiste adres. Uran kijkt na de Spelen ook de andere kant op (zoals ie in Londen deed) en zwaait in Parijs af. Een verjoningskuur drong zich op en met Ben Healy werd de ideale locomotief gevonden. De Ierse Urbanus was de revelatie van de klimklassiekers. Healy is bijzonder gul met zijn krachten en schuwt de marathoninspanningen niet. In de Giro werd hij beloond met die aanpak, in het najaar was de munitie minder doeltreffend. Je zou geneigd zijn om te denken dat Healy, nog altijd maar 23 jaar, met wat meer tactisch vernuft meer zou kunnen puren uit zijn talent, maar de Ier geldt intern als een referentiepunt voor de aankomende jongeren en is zowat de personificatie van de roze draad bij EF. Vrijheid en onstuimigheid als kapstok. Het is niet dat het internationale allegaartje vogelvrij is, maar EF is helemaal niet tuk op het strakke keurslijf dat bij andere ploegen domineert. Die aanpak loont soms, maar soms rijd je jezelf ook eens in de vernieling.

Grote namen moeten iets rechtzetten

De Ierse enclave wordt alleszins verdrievoudigd en de nieuwe namen scheppen veel verwachtingen. Kenners van het beloftecircuit weten dat Archie Ryan (22) en Darren Rafferty (20) een bijzonder fraaie toekomst wordt voorspeld. Met ook onder meer Markel Beloki (jawel, de zoon van Joseba) en Lukas Nerurkar wordt de kaart van de jeugd getrokken, al is Rui Costa op zijn 37e dan weer de vreemde eend in de bijt. De Portugese ex-wereldkampioen moet de jonkies kneden, een rol die Magnus Cort voortaan op zich zal nemen in een Scandinavische context bij Uno-X. De Deen is samen met de gestopte Jens Keukeleire - nog zo'n cultuurbewaarder - de belangrijkste vertrekker.

"We hebben een goeie mix", ziet ploegleider Charly Wegelius. "Sommige renners benaderen hun piek, anderen zitten op hun top en er is een verse golf." "Het is lang geleden dat we nog zo'n jonge ploeg gehad hebben. We zijn optimistisch, want we geloven in hen." "Ik zie een groep die kan verrassen van het begin tot het einde van het seizoen", stelt CEO Vaughters. "Dit is een dynamische groep met een aanvallende mindset." "We tellen veel jongeren en dat motiveert ons. Het geeft ook veel verantwoordelijkheid aan de staf en aan de ervaren renners."

grootste verlies: tussen al het jeugdige vers bloed zou Magnus Cort een ideale gangmaker geweest zijn, maar de Deen zal die rol op zich nemen bij Uno-X. Met Rui Costa is een ancien als vervanger gehaald.





opvallend: liefst 16 nationaleiten zijn vertegenwoordigd in deze ploeg. Dat moet boeiende gesprekken aan tafel opleveren.





revelatie: floreert het Ierse wielrennen? Na Ben Healy is er nu ook Darren Rafferty, ook nog maar 20 jaar. Het goudhaantje uit de opleidingsploeg van Axel Merckx staat zijn mannetje in het eendagswerk en in rittenkoersen. Onze volgspot staat klaar.



Nieuwkomers Rui Costa (Por) Intermarché-Circus-Wanty Michael Valgren (Den) EF-EasyPost Devo Harry Sweeny (Aus) Lotto-Dstny Archie Ryan (Ier) Jumbo-Visma Devo Darren Rafferty (Ier) Hagens Berman Axeon Jack Rootkin-Gray (GBr) Saint Piran Lukas Nerurkar (GBr) Trinity Jardi Christiaan van der Lee (Ned) Willebrord Yuhi Todome (Jap) EF-EasyPost Devo Markel Beloki (Spa) MMR