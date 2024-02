Canyon-SRAM in de Sporza Wielermanager: "Niewiadoma kan in elke koers op het podium staan"

Om jullie wat op weg te zetten in de eerste vrouweneditie van de Sporza Wielermanager, stellen we één voor één de topteams voor. Vandaag: Canyon-SRAM door de ogen van ploegleider Magnus Bäckstedt.

Zoe Bäckstedt is bij Canyon-SRAM verenigd met haar vader/ploegleider Magnus Bäckstedt..

Doel in de klassiekers

"Ik verwacht dat we in elke klassieker competitief zijn en meedoen voor de zege en het podium", verwoordt Magnus Bäckstedt de doelstellingen.

"SD Worx-Protime blijft het te kloppen team. Als je kijkt naar hun vermoedelijke selectie voor de Omloop Het Nieuwsblad, starten ze met 6 rensters die zaterdag allemaal kunnen winnen."



"Het zal moeilijk zijn om het SD Worx-blok dit voorjaar te verslaan. Maar we zullen niet opgeven totdat het ons gelukt is. Ons doel is dan ook om een topklassieker te winnen."