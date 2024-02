AG Insurance-Soudal in de Sporza Wielermanager: "Zij zou wel eens de verrassing kunnen worden dit voorjaar"

Om jullie wat op weg te zetten in de eerste vrouweneditie van de Sporza Wielermanager, stellen we de komende dagen de topteams voor. Vandaag: AG Insurance-Soudal door de ogen van ploegmanager Natascha den Ouden.

"Rensters uit ons Devo-team mogen we opstellen in koersen zoals de Omloop van het Hageland, Le Samyn en de Scheldeprijs. Niet in WorldTour-koersen", legt Natascha den Ouden uit. "Van die jonge rensters zijn er een aantal die deze winter een stap hebben gezet, dan denk ik aan Febe Jooris (€2M) , mijn dochter Mirre Knaven (€2M) , Julia Kopecky (€2M) en Fien Masure (€2M) ." "Ook Lore De Schepper (€2M) , 2e op het BK veldrijden voor beloften, is een groot talent. Op langere termijn kan zij scoren in de Ardennen-klassiekers."

"Uitgesproken doelen hebben we niet, tijdens een koers kunnen we nog altijd bijsturen", zegt Den Ouden. "In de toekomst willen we wel een van de toonaangevende ploegen worden."

"We hebben een eigen opleidingsstructuur met een junioren- en belofteploeg. We hopen dat andere teams naar ons voorbeeld ook die weg inslaan."

"Want om op termijn een bredere top in het mondiale wielrennen te krijgen, mogen we niet enkel op de top van de piramide focussen. De basis van de piramide is heel belangrijk om de top te onderhouden."

"Nu zijn er 4 à 5 rensters die de prijzen verdelen in het vrouwenwielrennen. Bij de mannen is dat niet het geval en dat moet op termijn ook zo zijn in het vrouwenwielrennen."