DSM-Firmenich-PostNL in de Sporza Wielermanager: "Pfeiffer Georgi moet ongetwijfeld in je team"

Om jullie wat op weg te zetten in de eerste vrouweneditie van de Sporza Wielermanager, stellen we één voor één de topteams voor. Vandaag: DSM-Firmenich-PostNL door de ogen van ploegleider Albert Timmer.

"Vorig seizoen hebben we met Pfeiffer Georgi een WorldTour-klassieker gewonnen: de Classic Brugge-De Panne. Dit jaar een klassieker winnen is dus niet onrealistisch", zegt ploegleider Albert Timmer.



"We hopen vooral dat Pfeiffer er in de finale niet alleen komt voor te staan."



En hoe kijkt de ploeg naar SD Worx-Protime? "Voor de koers zou het mooi zijn als ze dit jaar iets minder dominant zijn. Ze hebben veel toprensters om uit te spelen. Maar dat weerhoudt er ons niet van om voor de zege te gaan."