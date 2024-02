Visma-Lease a Bike in de Sporza Wielermanager: "Fem van Empel zal een hoop punten opleveren"

Om jullie wat op weg te zetten in de eerste vrouweneditie van de Sporza Wielermanager, stellen we de komende dagen de topteams voor. Vandaag: Visma-Lease a Bike door de ogen van ploegmanager Rutger Tijssen.

Anna Henderson is een vaste waarde in de klassiekers.

"We zullen blij zijn als we 1 klassieker winnend kunnen afsluiten. Dan is het voorjaar geslaagd", zegt Rutger Tijssen, sportief manager bij Visma-Lease a Bike.

"Ik zal vooral ook tevreden zijn als ik groeipotentie zie. We hebben een meerjarenplan waarmee we naar de top van het vrouwenwielrennen willen groeien. Maar dat heeft zijn tijd nodig."



De helft van de ploeg is bovendien jonger dan 23 jaar. "We hebben inderdaad een relatief jonge ploeg. Maar met jonge rensters kan het heel snel gaan. Kijk maar naar onze jongste renner Rosita Reijnhout, die eind januari een WorldTour-koers won in Australië."