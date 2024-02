SD Worx-Protime in de Sporza Wielermanager: "Reusser heeft de kwaliteiten om het voorjaar te domineren"

Om jullie wat op weg te zetten in de eerste vrouweneditie van de Sporza Wielermanager, stellen we de komende dagen de topteams voor. Vandaag: SD Worx-Protime door de ogen van sportief manager Danny Stam.

"Ik denk niet dat het mogelijk is om het seizoen van vorig jaar te evenaren", zegt sportief manager Danny Stam.

"2024 is een olympisch jaar en dat maakt het allemaal wat moeilijker."



"Ik zal een tevreden man zijn als we 2 à 3 voorjaarskoersen winnen. Maar het belangrijkste is dat we meedoen in de finale van de mooie klassiekers."