Lotte Kopecky debuteert in Luik-Bastenaken-Luik: "Vroeger te zwaar, nu binnen mijn mogelijkheden"

"Dat gaat niet, bestaat niet." Ook voor het wielerseizoen 2024 blijft het motto van Lotte Kopecky overeind, want voor het eerst staat Luik-Bastenaken-Luik op haar programma. "Net als Remco winnen in de regenboogtrui? Heel graag, maar er zijn andere koersen die ik liever zou winnen."

Het EK baanwielrennen is nog maar achter de rug of Lotte Kopecky verschuift haar aandacht naar het wegseizoen. Tijdens de ploegvoorstelling van SD Worx-Protime lichtte de wereldkampioene een tipje van de sluier op.

"Volgende week begin ik mijn wegseizoen in de UAE Tour, een beetje een opwarmertje. Vanaf de Omloop Het Nieuwsblad rij ik zo goed als het volledige voorjaar, tot Luik-Bastenaken-Luik."

Voor Kopecky wordt het haar eerste deelname in La Doyenne. "Ik denk dat het wel een wedstrijd is die binnen mijn mogelijkheden moet liggen. Vorig jaar was ook mijn eerste keer in de Amstel Gold Race en dat is goed meegevallen." Kopecky werd 2e na mooi ploegenspel met Demi Vollering.

Had de wereldkampioene dan een nieuwe uitdaging nodig? "Misschien wel, al is het niet dat het op dit moment saai is, zeker niet."

"Het zijn wedstrijden die vroeger te zwaar waren voor mij en nu binnen mijn mogelijkheden beginnen te liggen. Twee jaar geleden merkte ik in de Strade Bianche dat de zwaardere wedstrijden me beter begonnen te liggen."

"Ook de Tour van vorig jaar heeft meegespeeld in het vertrouwen in mijn klimcapaciteiten. Ik zeg niet dat ik Luik meteen zal winnen, maar het is wel een wedstrijd waar ik een rol van betekenis kan spelen."