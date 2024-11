Ferrand-Prévot kijkt uit naar krachtmeting met Kopecky op de weg: "Ze is een voorbeeld"

De koningin van het mountainbiken maakt de volledige overstap naar de weg. Pauline Ferrand-Prévot staat voor haar debuutseizoen bij Visma - Lease a Bike. Het grote doel? De Tour winnen. Al beseft ze dat de tegenstand anno 2025 niet mals is. "Het is mooi om te zien wat Lotte Kopecky allemaal aan het bereiken is", deelt de Franse renster.

Want dat is het grote doel van de Franse renster. Ze hoopt bij de Nederlanders de juiste omgeving te vinden om die Tourdroom werkelijkheid te maken.

Volgende week begint haar voorbereiding naast de fiets. "Dan krijg ik mijn eerste lessen Nederlands", lacht Ferrand-Prévot. "Voorlopig kom ik nog niet verder dan frikandel."

Dan kan ze misschien een babbeltje slaan met haar heldinnen Lotte Kopecky en Marianne Vos.

"Lotte is zo een klassevolle rijdster. Het is leuk om te zien wat ze allemaal aan het bereiken is. Voor mij is ze een voorbeeld, zoals Marianne Vos. Haar inzet en respect is enorm. Dat vind ik enorm leuk."

Kan de kampioene op de mountainbike Kopecky en co kloppen, denkt ze?

"Mountainbiken en het huidige wegwielrennen kun je helemaal niet met elkaar vergelijken. Het zijn helemaal verschillende sporten, dat voelde ik op het WK in Zürich. Toen moest ik het eerste wedstrijduur de hele tijd flink duwen op mijn pedalen en voelde ik mezelf leeglopen", besluit de Franse met een duidelijke boodschap: werk aan de winkel.