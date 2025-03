Matteo Jorgenson geeft werkpunten bij Visma-Lease a Bike toe: "We missen een deel van het hart van onze ploeg"

In de Omloop viel hij niet door de mand, in Kuurne-Brussel-Kuurne maakte hij indruk op de Kruisberg. Matteo Jorgenson lijkt weer op schema te zitten voor een sterk voorjaar.

"Ik ben zoals altijd blij dat ik heelhuids door het openingsweekend ben geraakt", reageerde de Amerikaan van Visma-Lease a Bike gisteren in de perszone.

"Ik voelde me goed en sterk. Ik voel veel vertrouwen richting Parijs-Nice, maar als team kunnen we nog verbeteren voor de komende klassiekers."

Jorgenson ontkent dus niet dat zijn ploeg niet helemaal op de afspraak was. "Op welke punten we moeten verbeteren? Dat hoef ik niet publiekelijk te zeggen."

"Zaterdag hebben we er al over gediscussieerd en dat zullen we ook zondag in de debriefing doen. Het past gewoon nog niet in elkaar."

"We hebben nieuwkomers die we moeten inpassen en dat is niet makkelijk. Ook dit jaar hebben we pech door de ziekte van Christophe Laporte en de sleutelbeenbreuk van Dylan van Baarle."

"We missen een deel van het hart van onze ploeg, maar dit seizoen wordt goed. We hebben niet gewonnen en we kunnen dit voorjaar opbouwen. Dat is beter dan beginnen met een knaller en daarna wegzakken."